ПАЖАЛУЙСТА помогите .....1)..как проверить букву и в слове падающИми 2)букву и в слове талантлИвыми 3)букву ч в слове лучший ОЧЕНЬ СРОЧНО

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ПАЖАЛУЙСТА помогите .....1)..как проверить букву и в слове падающИми 2)букву и в слове талантлИвыми 3)букву ч в слове лучший ОЧЕНЬ СРОЧНО

Автор: Гость