ПАЖАЛУЙСТА помогите .....1)..как проверить букву и в слове падающИми 2)букву и в слове талантлИвыми 3)букву ч в слове лучший ОЧЕНЬ СРОЧНО
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ПАЖАЛУЙСТА помогите .....1)..как проверить букву и в слове падающИми 2)букву и в слове талантлИвыми 3)букву ч в слове лучший ОЧЕНЬ СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В причастии падающими -ими - окончание творит. падежа мн.ч.( какими?) В прилаг. талантливыми - лив - суффикс: счастливый, удачливый.
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ПАЖАЛУЙСТА помогите .....1)..как проверить букву и в слове падающИми 2)букву и в слове талантлИвыми 3)букву ч в слове лучший ОЧЕНЬ СРОЧНО
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