Перечислить все средние соли

Химия
Перечислить все средние соли
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Гость:
Вот это все перепиши и у меня к тебе один вопрос
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