Перечислите элементы , составляющие основу живых организмов ?

Гость: Гость:

1. Единства химического состава. 2. Открытость живых систем. 3. Саморегуляция. 4. Изменчивость живых систем. 5. Способность к росту и развитию. 6. Онтогенез. 7. Филогенез. 8. Раздражимость. 9. Целостность и дискретность.