Перечислите элементы , составляющие основу живых организмов ?
Биология
Перечислите элементы , составляющие основу живых организмов ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Единства химического состава. 2. Открытость живых систем. 3. Саморегуляция. 4. Изменчивость живых систем. 5. Способность к росту и развитию. 6. Онтогенез. 7. Филогенез. 8. Раздражимость. 9. Целостность и дискретность.
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