Перечислите элементы , составляющие основу живых организмов ?

Биология
Перечислите элементы , составляющие основу живых организмов ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Единства химического состава. 2. Открытость живых систем. 3. Саморегуляция. 4. Изменчивость живых систем. 5. Способность к росту и развитию. 6. Онтогенез. 7. Филогенез. 8. Раздражимость. 9. Целостность и дискретность.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Книгу про Маугли Дима прочитал за 6 дней, а на чтение книги про Незайку он потратил на 5 дней больше.За сколько дней Дима прочитал книгу про Незнай...
Ответить
Информатика
Приведите примеры присваивания символьных значений
Ответить
Русский язык
Опишите вид из окна вашей комнаты ( предельно кратко и кратко)
Ответить
Математика
Фермер упаковал 252 килограмма в 9 мешках (поровну в каждый мешок) и 448 килограмма ка??тофеля в 8 мешках (поровну в каждый мешок) во сколько раз м...
Ответить
Русский язык
Составить предложение со словом молния
Ответить