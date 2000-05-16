Перечислите имущественные права собственности

Обществознание
Перечислите имущественные права собственности
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Конституционный Суд РФ в Постановлении  от 06.06.2000 № 9-П разъяснил, что каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами (ст. 35 Конституции РФ), каждый имеет право на свободное использование своего имущества для предпринимательской и иной деятельности (ст. 34 Конституции РФ).По смыслу названных положений, термином «имущество» охватывается любое имущество, связанное с реализацией права частной и иных форм собственности, в том числе имущественные права, включая полученные от собственника права владения, пользования и распоряжения имуществом.Реализация имущественных прав осуществляется на основе общеправовых принципов неприкосновенности собственности и свободы договора, предполагающих равенство,автономию воли и имущественную самостоятельность участников гражданско-правовых отношений, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела. Понятием «имущество» в его конституционно-правовом смысле охватываются, в частности, вещные права и права требования, принадлежащие кредиторам (Постановление КС РФ от 16.05.2000 № 8-П).Из изложенного следует, что имущественное право включает в себя права владения, пользования и распоряжения, а именно:

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