Перечислите приспособления к паразитизму у аскариды человеческой. Какие профила??тические меры, предупреждающие аскаридоз, вам известны?

Биология
Перечислите приспособления к паразитизму у аскариды человеческой. Какие профила??тические меры, предупреждающие аскаридоз, вам известны?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Близкий контакт с бродячими животными , (тобиш с зачухоными и грязными ) Близкий контакт в живую с аскаридами на живой среде  Что бы избежать глистов в своём анусе , необходимо есть больше чеснока , чаще мыть руки , и хотя бы раз в год пользоватся лекарством  Если в заду неприятное чешение - поздравляю , в тебе зародилась новая жизнь . Как-то так :3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Колесо с длиной окружности 84см проехав некоторые расстояние совершило 35 оборотов сколько оборотов совершил колесо с длинной окружности 98см проех...
Ответить
Литература
Какое название можно предложить к рассказу Паустовского кот варюга
Ответить
Английский язык
Выпишите слова в которых есть звуки
Ответить
Математика
Для перевозки груза автомашине грузоподъемностью 7,5 т пришлось сделать 12 рейсов . Сколько рейсов придется сделать автомашине грузоподемностью 9 т...
Ответить
Математика
Помогите Пожалуйста. 11ч. 35мин. - 4ч. 58мин. +18ч.53мин.=?
Ответить