Перечислите приспособления к паразитизму у аскариды человеческой. Какие профила??тические меры, предупреждающие аскаридоз, вам известны?
Биология
Перечислите приспособления к паразитизму у аскариды человеческой. Какие профила??тические меры, предупреждающие аскаридоз, вам известны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Близкий контакт с бродячими животными , (тобиш с зачухоными и грязными ) Близкий контакт в живую с аскаридами на живой среде Что бы избежать глистов в своём анусе , необходимо есть больше чеснока , чаще мыть руки , и хотя бы раз в год пользоватся лекарством Если в заду неприятное чешение - поздравляю , в тебе зародилась новая жизнь . Как-то так :3
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