Перечислите тела, относительно которых при вращении карусели мальчик, сидящий на слоне, будет двигаться - ... находиться в состоянии покоя - ...

Физика

Перечислите тела, относительно которых при вращении карусели мальчик, сидящий на слоне, будет двигаться - ... находиться в состоянии покоя - ...

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