Перечислите тела, относительно которых при вращении карусели мальчик, сидящий на слоне, будет двигаться - ... находиться в состоянии покоя - ...

Физика
Перечислите тела, относительно которых при вращении карусели мальчик, сидящий на слоне, будет двигаться - ... находиться в состоянии покоя - ...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Относительно тел на карусели мальчик будет в покое, относительно других тел в движении.
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