Проверьте что с этими гирьками можно взвесить груз от 1 до 23

Гость: Гость:

Если брать (две гири по 1 кг.две гири по 9 кг. одна гиря 3 кг.) 9+9+3+1+1=23 9+9+3+1=22 9+9+3=21 9+9+1+1=20 9+9+1=19 9+9=18 9+9-1=17- минус на другую чашу весов кладут гирю 9+9-1-1=16 9+9-3=15 9+3+1+1=14 9+3+1=13 9+3=12 9+1+1=11 9+1=10 9=9 9-1=8 9-1-1=7 9-3=6 3+1+1=5 3+1=4 3=3 1+1=2 1=1 ну вроде всё. задачка решена))