Страна расположена в южном полушарии и не имеет выхода к морю. По форме правления- это республика, по типу административно-территориального устройства- унитарное государство. Официальные языки- испанский и один из индейских. Ст...

География

Страна расположена в южном полушарии и не имеет выхода к морю. По форме правления- это республика, по типу административно-территориального устройства- унитарное государство. Официальные языки- испанский и один из индейских. Столица с численностью населения около 600тыс человек является крупнейшим экономическим центром

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