Составить рассказ.Мен атаммен бақшаға бардым.2)Бүгін күн қызықты өтті.

Қазақ тiлi
Составить рассказ.Мен атаммен бақшаға бардым.2)Бүгін күн қызықты өтті.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Демалыс куны мен атммнын бакшасыны бардым .бакшада мен жемыс жидектерды жинауга комектестым . атам екеумыз бырыншы пскен арбузды жндык кызык ангмелерды айтык.бугынгы быздын кунымыз кызык отты мен демалвп калдым
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