Путь физическая скалярная величина характерезуется

Физика
Путь физическая скалярная величина характерезуется
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путь (l) - это длина траектории
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