Составить рассказ от имениегипетскова земледельца как прошел его день на каких р??ботах он был занят что ел на обедописать дом в котором он жил
История
Составить рассказ от имениегипетскова земледельца как прошел его день на каких р??ботах он был занят что ел на обедописать дом в котором он жил
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня был трудный день,я сделал много работы полил урожай, вспахал землю для того чтобы посадить ячмень, натаскал воды в колодца.Сегодня я ел на обед вкусный белый хлеб и запивал водой.Мой дом не очень большой зато мне здесь уютно, правда я боюсь нападения кровожадных шакалов ведь у меня нет в доме двери.Атак мне хорошо и уютно живётся в моём доме.
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