Почему последнее ребро у человека не крепится с позваночником

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Головкой с суставной поверхностью ребро присоединяется к грудному позвонку (Th1-Th12) . У I, XI и XII пар рёбер суставная поверхность гребешком не разделяется. У места перехода шейки в тело ребра находится бугорок ребра с суставной поверхностью для сочленения с суставной поверхностью поперечного отростка соответствующего позвонка. На XI и XII ребрах бугорок отсутствует, так как эти ребра не сочленяются с поперечными отростками последних грудных позвонков. 10 пар рёбер связаны хрящами с грудной костью. Первые 7 пар рёбер называются «истинными» (лат. costae verae), а оставшиеся 5 — «ложными» (лат. costae spuriae) (поскольку присоединены только к позвоночнику и не присоединены кгрудине), причём одиннадцатая и двенадцатая пара — «колеблющиеся» (лат. costae fluctuantes, costae fluitantes), то есть не соединённые ни с грудиной, ни с другими рёбрами через хрящ. У некоторых людей может отсутствовать 11-я или 12-я пара, у других, напротив, есть 13-я пара «свободных» рёбер. Нижние рёбра иногда удаляют хирургическим путём в терапевтических или косметических целях (например, чтобы сделать талию уже — уженщин «свободные» рёбра обычно меньше, чем у мужчин). На верхней поверхности I ребра замечается практически важный бугорок, tuberculum m. scaleni anterioris, служащий местом прикрепления передней лестничной мышцы, m. scalenus anterior. Тотчас позади этого бугорка можно видеть небольшую борозду, sulcus a. subclaviae, в которую ложитсяподключичная артерия, перегибаясь через I ребро. Впереди бугорка находится другая, более плоская борозда для подключичной вены, sulcus v. subclaviae. На внутренней поверхности нижнего края проходит борозда, в которой лежат сосуды и нервы. В ребрах, как и в других плоских костях, у взрослого человека содержится красный костный мозг.