Материал об грибах ппж пж ж
Биология
Материал об грибах ппж пж ж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Факт № 1: все грибы ещё не посчитанны Их так много, что на каждый вид растений приходится 6 видов грибов, при самом приблизительном подсчёте получается, что грибов около 2 миллионов видов. Изучено при этом лишь 100 тысяч, а классифицировано и того меньше. Факт № 2: у грибов есть царство Долгие споры о том, что такое грибы: растения или животные, закончились в 1960 году, когда они были выделены в отдельное царство грибов. По содержанию белков грибы ближе к животным, а по составу углеводов и минералов — к растениям. Факт № 3: большая часть гриба нам не видна Телом гриба является мицелий, расположенный в земле. Он может простираться на огромные расстояния. А непосредственно гриб — это плод, предназначенный для реализации программы размножения. Факт № 4: грибы старше динозавров Доказан тот факт, что грибы существовали 400 миллионов лет назад, то есть, задолго до появления динозавров. Они являются одними из древнейших обитателей планеты, наряду с папоротниками. Факт № 5: грибы очень живучи Если бы грибы были менее живучи, они бы не сохранили своего многообразия. Насколько они живучи может представить каждый, кто хоть раз болел грибковой инфекцией или боролся с грибковым поражением стен. Вывести грибок крайне сложно. Ещё бы! Грибы выживают на высоте 30 тысяч метров над землёй, выдерживают высокое облучение (в центре Чернобыльской аварии грибы выжили) и давление в 8 атмосфер. Они могут жить даже на поверхности серной кислоты! Факт № 6: грибы загорают Удивительно, но грибы вырабатывают витамин Д, если, конечно, им достаточно солнечного цвета. От этого зависит цвет шляпки гриба. Факт № 7: грибы передвигаются Не все, конечно. Сейчас к «ходячим» грибам относится только один: «Плазмодий». Найти его можно в средней полосе России. Гриб этот не имеет ножки и по своему виду напоминает съёжившуюся медузу. Он полупрозрачен и студенист. Передвигается, переваливаясь с боку на бок. Скорость невысока, но попасть в более подходящее место за несколько дней сможет, иногда даже на пень забирается. Факт № 8: гриб растёт со скоростью бамбука В российских лесах можно встретить гриб с названием «Весёлка», вошедший в книгу рекордов Гиннеса как рекордсмен по скорости роста. Каждые 2 минуты он вырастает на сантиметр! В первый день он выглядит как сероватое яйцо, на второй становится зонтиком на высокой ножке, а на третий его уже и не видно. Факт № 9: гриб — самое гигантское живое существо на Земле Не верите? Очень большой белый гриб нашли в Америке (штат Висконсин) в 1985 году. Он весил 140 кг и имел охват два метра. Но, как мы помним — это лишь видимая часть. В штате Орегон найдена грибница, занимающая площадь 900 гектаров и весящая несколько сотен тонн! А вот в Швейцарии обнаружили гриб в возрасте около 1000 лет — опёнок, размерами 800 х 500 метров. Его грибница занимает 35 гектаров площади швейцарского национального парка г. Офенпасс. Факт № 10: грибы — хищники и убийцы Грибы питаются червями-нематодами, расставляя на них ловушки из колец мицелия. Если червь коснётся такой ловушки, то прилипает к ней и тут же оказывается опутанным нитями грибницы. Спастись шансов нет никаких. Споры грибов могут прорастать внутри живых существ. Но если человек заболевает, то гусеница, например, погибает. А гриб развивается. Одной маленькой бледной поганки хватит, чтобы убить 4 человека. А вот мухоморов понадобится несколько штук. Из грибов готовили сильнодействующие яды и активно использовали для устранения противников. Императора Клавдия отравила его жена Агриппина, сварив суп из бледной поганки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Литература
Физика
Через мост длинной 10м поезд ,что двигался с скоростью 10 м\с, проезжает за 1 минуту. Узнать длинну поезда