Помогите написать сочинение на тему "Так ли проста госпожа Простакова" в комедии Недоросль

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Основная задача бессмертной комедии Фонвизина «Недоросль» - сатирическое изображение российской действительности того времени: невежественных, малограмотных чиновников и дворян, тяжелой участи простого народа, произвола властей. Очень яркой представительницей класса помещиков является г-жа Простакова. В доме управляет именно она, все находится под ее жесткой и грубой властью. Даже муж Простаковой, из-за ее деспотизма, превратился в безвольного и слабохарактерного человека. С собственной женой он говорит, «запинаясь от робости», боясь высказать свое мнение, во всем соглашаясь с ней. Сама будучи малограмотной и необразованной женщиной, Простакова старается оградить от серьезного обучения и сына, предлагая ему «поучиться только для виду, чтоб дошло до чужих ушей…». Ее сердцу очень мило, «что сын Митрофанушка вперед шагать не любит…». А как рассуждает госпожа Простакова на уроке учителя Цыфиркина? В связи с придуманной им задачей про находку денег героиня предлагает сыну: «Нашел деньги, ни с кем не делись. Все себе возьми. Не учись этой дурацкой науке». А когда учитель составил задачу о прибавке ему жалованья, хозяйка дома возмутилась: «Гроша не прибавлю…». И говорит в заключение своему ленивому Митрофанушке: «Наука не такая. Лишь тебе мученье, а все вижу, пустота». Никакой пользы от наук и обучения Простакова не видит. Например, зачем учить географию, когда есть извозчики, которые отвезут куда нужно? Она уверенно заявляет: «Это и наука-то не дворянская. Дворянин только скажи: повези меня туда, - свезут, куда изволишь…» Эта помещица уверена, что она обладает полной властью над «своими людьми» - слугами, крестьянами. В ответ на слова Правдина, «что тиранствовать никто не волен», Простакова возмущается: «Дворянин, когда захочет, и слуги высечь не волен; да на что ж дан нам указ о вольности дворянства?» Правдин очень точно характеризует эту героиню: «Госпожа бесчеловечная, которой злонравие в благоучрежденном государстве терпимо быть не может». Достойный финал деспотичной власти Простаковой видим мы в конце комедии. Героиня лишилась всего – дома, деревни, сына. Она произносит в отчаянии: «Погибла я совсем! Отнята у меня власть! От стыда некуда глаз показать нельзя! Нет у меня сына!» Своей комедией Д.И. Фонвизин утверждает - жестокой власти и самодурству в России приходит печальный конец.