Проект - хобби подростка

Обществознание
Проект - хобби подростка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спортивные увлечения: Сюда могут входить увлечения волейболом, баскетболом, катание на коньках, фигурное катание как профессиональный вид спорта (тогда это уже больше, чем увлечение), плавание, легкая атлетика, гимнастика. Собирательные увлечения: Собирать и складывать можно все, что угодно душе: марки, фотографии любимых артистов, певцов, календари.   Творческая деятельность: Рисование, сочинение стихов, написание текстов (сказок, рассказов), игра на музыкальных инструментах (пианино, скрипке, виолончели). В этом случае необходимо позаботиться о том, чтобы обеспечить ребенку возможность систематически заниматься любимым делом. Не все сразу будет получаться, но важно, чтобы ребенок не бросал начинания, а  каждый день вкладывал определенные усилия для достижения результата.
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