Look at the Browns living room. listen and find the things in it. Say what things you have at home.

Английский язык
Look at the Browns living room. listen and find the things in it. Say what things you have at home.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если перевести, то вот,а так фото нет не могу составить. Посмотри на комнату Брауна. Послушай и найди вещи. Скажи,какие вещи есть у тебя дома.
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