Игорь был обязан вернуть деньги соседу, который дал ему их взаймы. однако сосед по??ал в автомобильную аварию и погиб. должен ли игорь отдавать долг наследникам погибшего? игорь считает, что закон позволяет ему этого не делать,...

Право
Игорь был обязан вернуть деньги соседу, который дал ему их взаймы. однако сосед по??ал в автомобильную аварию и погиб. должен ли игорь отдавать долг наследникам погибшего? игорь считает, что закон позволяет ему этого не делать, ибо согласно гражданскому кодексу рф обязательство прекращается смертью кредитора, "если исполнение предназначено лично для кредитора либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью кредитора" (п. 1 ст. 418)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего нет. Игорь договаривался лично с самим соседом.
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