Составить 10 предложений со словами на ы,и,ция после Ц. помогитее)

Гость: Гость:

Я люблю цыплёнка табака. Я был(а) в цирке. Цыгане - кочевой народ. У меня цифровое телевидение. Интеллегенция - это хорошо. Я пью цикорий. У ножей острые концы. Филе тунца очень вкусное. Мы - молодцы Мы подписали петицию. Конституция - основной закон страны.