Составить 10 предложений со словами на ы,и,ция после Ц. помогитее)
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Составить 10 предложений со словами на ы,и,ция после Ц. помогитее)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю цыплёнка табака. Я был(а) в цирке. Цыгане - кочевой народ. У меня цифровое телевидение. Интеллегенция - это хорошо. Я пью цикорий. У ножей острые концы. Филе тунца очень вкусное. Мы - молодцы Мы подписали петицию. Конституция - основной закон страны.
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