Выпишите Из толкового словаря 3-4 заимствованных слова на тему искусство и составьте с ними сложные предложения из каких языков заимствованы эти слова

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Выпишите Из толкового словаря 3-4 заимствованных слова на тему искусство и составьте с ними сложные предложения из каких языков заимствованы эти слова
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Автор: Гость
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Гость:
3-4 заимствованных слова хм..... хорошо сейчас напишу
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