Дано число3824, записать все возможные четырехз

Математика
Дано число3824, записать все возможные четырехз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8243,4283 ,2438 ,8342 ,8432, 2483,2834,4832,3824
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