В какой системе счисления может быть записано число 402? И в какой системе счислени?? два умножить на ровно одиннадцати ?
Математика
В какой системе счисления может быть записано число 402? И в какой системе счислени?? два умножить на ровно одиннадцати ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если есть цифра 4, то может быть как минимум 5-тиричная. 4022 = 4*5³ + 2*5¹ + 2 = 4*125+5+2 = 607(5) Троичная система исчисления - основание = 3. 2 * 2 (10) = 11(3) = 1*3¹ + 1*3⁰ = 4
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