Как решить пример 96-(м+48)
Математика
Как решить пример 96-(м+48)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
96-(м+48)=96-м-48=48-м
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