Как решить пример 96-(м+48)

Математика
Как решить пример 96-(м+48)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
96-(м+48)=96-м-48=48-м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Read the nous choose the countables and write them down. пожалуйста побыстрее
Ответить
Қазақ тiлi
Гарышкер туралы быр сойлем
Ответить
Математика
Нужно прорыть сквозь гору тоннель длиною в 1 версту, шириною в 8 саженей, вышиною в 3 сажени. За сколько дней пророют его 150 рабочих, если каждый ...
Ответить
Математика
От лесоповала вниз по течению реки движется плот длиной 1 км.Плотовщик доплывает на моторке из конца плота к его началу и обратно за 8 минут 20 сек...
Ответить
Математика
Какие из пар чисел (-1;3), (-3;0), (0;4) являются решением уравнения 4c - 3y + 12 = 0?
Ответить