Поомогите пожайлуста написать сочинение ,,что значит уважать закон,,

Обществознание
Поомогите пожайлуста написать сочинение ,,что значит уважать закон,,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уважать закон- значит соблюдать все что в нем указано, и не только, есть такое понятие "незнание законов не освобождает от ответственности", каждый гражданин должен знать законы хотя бы своей страны. Но уважение к закону, как считаю я не только знание и понимание закона, но и помощь в осознании его другими людьми которые возможно младше меня, или жители других стран. Мой долг не только в том чтобы напомнить им про закон и его соблюдение но и проследить чтобы законы уважали !
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