Какие из пар чисел (-1;3), (-3;0), (0;4) являются решением уравнения 4c - 3y + 12 = 0?
Математика
Какие из пар чисел (-1;3), (-3;0), (0;4) являются решением уравнения 4c - 3y + 12 = 0?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4×c-3×y+12=0 Подставляем: (-1;3) 4×(-1)-3×3+12=0 -4-9+12=0 -13+12=0 -1≠0 Подставляем: (-3;0) 4×(-3)-3×0+12=0 -12+12=0 0=0 Ответ: Пары чисел (-3;0), являются решением уравнения.
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