Read the nous choose the countables and write them down. пожалуйста побыстрее

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Read the nous choose the countables and write them down. пожалуйста побыстрее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) bank 2) builder 3) cathedral 4) century 5) column 6) winter 7) enemy 8) monument 9) palace 10) parade 11) prince 12) road 13) side 14) statue 15) tsar
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