Read the nous choose the countables and write them down. пожалуйста побыстрее
Английский язык
Read the nous choose the countables and write them down. пожалуйста побыстрее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) bank 2) builder 3) cathedral 4) century 5) column 6) winter 7) enemy 8) monument 9) palace 10) parade 11) prince 12) road 13) side 14) statue 15) tsar
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика
Нужно прорыть сквозь гору тоннель длиною в 1 версту, шириною в 8 саженей, вышиною в 3 сажени. За сколько дней пророют его 150 рабочих, если каждый ...
Математика
От лесоповала вниз по течению реки движется плот длиной 1 км.Плотовщик доплывает на моторке из конца плота к его началу и обратно за 8 минут 20 сек...
Математика