Гарышкер туралы быр сойлем
Қазақ тiлi
Гарышкер туралы быр сойлем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ғарышкер зымыранмен ғарышқа ұшады.
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