От лесоповала вниз по течению реки движется плот длиной 1 км.Плотовщик доплывает на моторке из конца плота к его началу и обратно за 8 минут 20 секунд.Найдите скорость плота,если собственная скорость моторки равна 15 км/ч.Ответ...

Математика
От лесоповала вниз по течению реки движется плот длиной 1 км.Плотовщик доплывает на моторке из конца плота к его началу и обратно за 8 минут 20 секунд.Найдите скорость плота,если собственная скорость моторки равна 15 км/ч.Ответ дайте в км/ч
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