От лесоповала вниз по течению реки движется плот длиной 1 км.Плотовщик доплывает на моторке из конца плота к его началу и обратно за 8 минут 20 секунд.Найдите скорость плота,если собственная скорость моторки равна 15 км/ч.Ответ...
Математика
От лесоповала вниз по течению реки движется плот длиной 1 км.Плотовщик доплывает на моторке из конца плота к его началу и обратно за 8 минут 20 секунд.Найдите скорость плота,если собственная скорость моторки равна 15 км/ч.Ответ дайте в км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коовежпдпжтрлпирро оад69^$&&$>}% ₩~◇◇■◀□
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помоги написать сочинение по тему :могут ли ошибаться мудрецы? нужно два аргумент?? из литературы, около 300 слов, нужно срочно помогите
Математика
Cколько мальчиков в классе, если всего 30 учеников, а девочек на 2 больше чем мальчиков? а)Решите задачу схематическим методом. б)Составьте уровнен...
Алгебра