Помогите пожалуйста разобраться как вы делали напишите или с фоткайте 102номер
Математика
Помогите пожалуйста разобраться как вы делали напишите или с фоткайте 102номер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проводи прямые от точки А до a и b под прямым углом. Замерь линейкой.
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