Образ кабановой. кто она по своему общественому материальному и семейному положе??ю

Литература
Образ кабановой. кто она по своему общественому материальному и семейному положе??ю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образ Кабанов она не очень относится к Екатерине но , является её подругой очень плохо относится к своему брату
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