Как стать крутым я много баню иногда но кучу дай ответ на вопрос как понимать слов?? кайф и плизз

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Как стать крутым я много баню иногда но кучу дай ответ на вопрос как понимать слов?? кайф и плизз

Автор: Гость