Как стать крутым я много баню иногда но кучу дай ответ на вопрос как понимать слов?? кайф и плизз
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Как стать крутым я много баню иногда но кучу дай ответ на вопрос как понимать слов?? кайф и плизз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кайф-получать блаженство или удовольствие. Плиз- английское слово Please-пожалуйста
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