Задание 3 и 4 чоставьте из слов предложение

Русский язык
Задание 3 и 4 чоставьте из слов предложение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По лиловым шишкам прыгали, вертелись краснозобые снегири и синички.
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