Новым фактором размещение производства в эпоху НТР стали: А- фактором наукоемкости.Б- фактором наукоемкости и экологический. В- фактором наукоемкости, экологический, природоресурсный.

География

Новым фактором размещение производства в эпоху НТР стали: А- фактором наукоемкости.Б- фактором наукоемкости и экологический. В- фактором наукоемкости, экологический, природоресурсный.

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