Новым фактором размещение производства в эпоху НТР стали: А- фактором наукоемкости.Б- фактором наукоемкости и экологический. В- фактором наукоемкости, экологический, природоресурсный.
География
Новым фактором размещение производства в эпоху НТР стали: А- фактором наукоемкости.Б- фактором наукоемкости и экологический. В- фактором наукоемкости, экологический, природоресурсный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) фактор наукоёмкости и экологический.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Как вы понимаете фразу: "Свобода одного человека заканчивается там, где начинаетс?? свобода другого человека"?
Право
Игорь был обязан вернуть деньги соседу, который дал ему их взаймы. однако сосед по??ал в автомобильную аварию и погиб. должен ли игорь отдавать дол...
История
Алгебра
Решить задачу. За 15 м ткани двух сортов заплатили 2840 р. 1 м ткани 1 сорта стоит 200р., а 1 м ткани 2 сорта -180 р. Сколько метров ткани каждого ...