Как вы понимаете фразу: "Свобода одного человека заканчивается там, где начинаетс?? свобода другого человека"?
Обществознание
Как вы понимаете фразу: "Свобода одного человека заканчивается там, где начинаетс?? свобода другого человека"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два человека вражды ют между собой. Один садится за решётку, а когда выходит, загоняет туда своего врага. Можно перефразировать
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