Сочинение на тему что я хотела пожелать всему миру
Обществознание
Сочинение на тему что я хотела пожелать всему миру
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я бы хотел послать миру чтобы прикратилась война чтобы мы все жили дружно и счастливо чтоб не кто не покупал табак не мусорил делал всё правильно и самое главное чтобы не было кризиса
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