ДАЮ 100 БАЛЛОВ Сопоставьте героический эпос русского народа и народов Кавказа. За??олните таблицу. Русский. 1. Жанр устного народного творчества. 2. Поэтическая форма. 3. Основная тема- защита родной земли 4. _____? 5....

Литература
ДАЮ 100 БАЛЛОВ Сопоставьте героический эпос русского народа и народов Кавказа. За??олните таблицу. Русский. 1. Жанр устного народного творчества. 2. Поэтическая форма. 3. Основная тема- защита родной земли 4. _____? 5. Главные герои - _______? 6. _____? 7. _____? Кавказский. 1. Жанр устного народного творчества. 2. _____? 3. _____? 4. Историческая основа и сказочные черты. 5. Главные герои- _____? 6. ____? 7. ______?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кавказский Кавказ чтоб спасти её пиши эпитет главный герой: Пушкин онегин васильев
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