Решите срочно.Надо упростить выражение.1/x2-4 - 1/x-2 - 1/x+2 (x2-степень)
Математика
Решите срочно.Надо упростить выражение.1/x2-4 - 1/x-2 - 1/x+2 (x2-степень)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/(х^2-4) - 1/(х-2) - 1/(х+2) = (1-х-2-х+2) / (х^2-4)=(1-2х) / (х^2-4)
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