Розбір слова п'ятірочник за будовою

Українська мова
Розбір слова п'ятірочник за будовою
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Аптека для души что это означает?
Ответить
Математика
Найдите m из равенства F=ma, если F=84, a=12
Ответить
Физика
Путь физическая скалярная величина характерезуется
Ответить
Математика
Решите срочно.Надо упростить выражение.1/x2-4 - 1/x-2 - 1/x+2 (x2-степень)
Ответить
Литература
ДАЮ 100 БАЛЛОВ Сопоставьте героический эпос русского народа и народов Кавказа. За??олните таблицу. Русский. 1. Жанр устного народного твор...
Ответить