Какое число является нок чисел м и не если число меня кратно числу н

Математика
Какое число является нок чисел м и не если число меня кратно числу н
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НОК(m, n)=n.........
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