Перед вами начало сочинения.Содержится ли в нём основная мысль?Сколько абзацев следует построить,чтобы основная мысль была проведена продолжите сочинение. Недавно мне подарили котенка.Он такой любопытный,трусливый и обидчивый. ...

Гость: Гость:

Основная мысль в начале сочинения присутствует. Она заключается в первом предложение: "Недавно мне подарили котёнка" Абзацев следует построить как минимум три. Недавно мне подарили котёнка. Он такой любопытный, трусливый и обидчивый. Я назвал его Пушистик. У Пушистика чёрная шерсть и коричневого цвета глаза. Мой маленький друг любит играть с мячиком или клубком ниток, всюду залазит (даже на шкаф), бабушка из-за этого очень ругается. Ему нравится гоняться за солнечными зайчиками, да когда долго их поймать не может - обижается. Сегодня брал котёнка с собой на улицу, но там к нам подбежали собаки и начали громко гавкать. Пушистик испугался: сжался весь в комочек и жалобно замяукал. Однако, это их не остановило. Они продолжали бы его пугать, если б не пришёл хозяин и не забрал их. Я решил ещё погулять. Мы пошли в городской парк, там у нас тихо, после - в кино. Моему другу оно почему-то не понравилось. Когда возвращались домой, неожиданно полил мелкий дождь и подул ветер, тогда я расстегнул куртку и приложил котёнка к своей груди, там ещё было тепло, а потом быстро, побежал домой. Дома мама напоила меня горячим чаем, Пушистику же налила тёплого молока. Он выпил его и ещё долго ходил облизываясь. Я счастлив, что однажды мои родители подарили мне такое замечательное домашнее животное, которое стало моим маленьким другом!