Перед вами начало сочинения.Содержится ли в нём основная мысль?Сколько абзацев следует построить,чтобы основная мысль была проведена продолжите сочинение. Недавно мне подарили котенка.Он такой любопытный,трусливый и обидчивый....
Русский язык
Перед вами начало сочинения.Содержится ли в нём основная мысль?Сколько абзацев следует построить,чтобы основная мысль была проведена продолжите сочинение. Недавно мне подарили котенка.Он такой любопытный,трусливый и обидчивый. ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основная мысль в начале сочинения присутствует. Она заключается в первом предложение: "Недавно мне подарили котёнка" Абзацев следует построить как минимум три. Недавно мне подарили котёнка. Он такой любопытный, трусливый и обидчивый. Я назвал его Пушистик. У Пушистика чёрная шерсть и коричневого цвета глаза. Мой маленький друг любит играть с мячиком или клубком ниток, всюду залазит (даже на шкаф), бабушка из-за этого очень ругается. Ему нравится гоняться за солнечными зайчиками, да когда долго их поймать не может - обижается. Сегодня брал котёнка с собой на улицу, но там к нам подбежали собаки и начали громко гавкать. Пушистик испугался: сжался весь в комочек и жалобно замяукал. Однако, это их не остановило. Они продолжали бы его пугать, если б не пришёл хозяин и не забрал их. Я решил ещё погулять. Мы пошли в городской парк, там у нас тихо, после - в кино. Моему другу оно почему-то не понравилось. Когда возвращались домой, неожиданно полил мелкий дождь и подул ветер, тогда я расстегнул куртку и приложил котёнка к своей груди, там ещё было тепло, а потом быстро, побежал домой. Дома мама напоила меня горячим чаем, Пушистику же налила тёплого молока. Он выпил его и ещё долго ходил облизываясь. Я счастлив, что однажды мои родители подарили мне такое замечательное домашнее животное, которое стало моим маленьким другом!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Плотность оксида азота по воздуху составляет 1,03. Плотность этого газа по водороду равна: 1) 30; 2) 22; 3) 15; 4) 10; 5) 50.
Английский язык
Математика
Одиа сторона триуголника 7 см, вторая 5см .чнму равна третья строна триуголника,если его периметр18см.помагите решит задачую