Передайте смысл предложения своими словами в 2-3 вариантах. На восьмидесяти страницах повести мне открылась совершенно новый для меня мир.

Русский язык

Передайте смысл предложения своими словами в 2-3 вариантах. На восьмидесяти страницах повести мне открылась совершенно новый для меня мир.

Автор: Гость