Передайте смысл предложения своими словами в 2-3 вариантах. На восьмидесяти страницах повести мне открылась совершенно новый для меня мир.

Русский язык
Передайте смысл предложения своими словами в 2-3 вариантах. На восьмидесяти страницах повести мне открылась совершенно новый для меня мир.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прочитав несколько страниц повести я открыл для себя новый мир Изучив начало повести я кардинально понял смысл.
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