Составить сложное предложение сглаголом идти

Русский язык
Составить сложное предложение сглаголом идти
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне надо идти в магазин,пока мама на работе.
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