Напишите пожалуйста сочинение на тему " защитим заповедную природу от пожара"

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Что такое заповедник? В связи с чем люди принимают решение создавать заповедные зоны?Я обращаюсь за помощью к своему верному другу - толковому словарю С. Ожегова. Вот что говорится в найденной мною словарной статье: «Заповедник- место, где оберегаются и сохраняются редкие и ценные растения, животные, уникальные участки природы, культурные ценности». В Толковом словаре живого великорусского языка В. Даля в значении слова «заповедовать» есть и такой оттенок — завещать. Стало быть, и в понятии «заповедник» мы вправе усматривать смысл: заповеданное, завещанное достояние! В этом слове чувствуется преемственность современных поколений и будущих, слышится завет предков потомкам. Оказывается, первые заповедники создавались в нашей стране еще в 19 веке с целью сохранения для будущих поколений не только редких видов растений и животных, но и их типичных видов. В современной России существует развитая сеть заповедников, национальных парков, заказников. На территории Татарстана расположены национальный парк «Нижняя Кама» (использование территории национального парка допускается в природоохранных, просветительских, научных целях и для регулируемого отдыха населения в специально выделенных для этой цели местах), Волжско-Камский заповедник, а также 11 заказников. На людей, работающих здесь, возлагается особая почетная миссия - хранить для последующих поколений природные богатства, завещанные предками. Одно из бесценных достояний, подаренных нам предками - лес. Из справочника узнаю, что леса занимают 45% территории Российской Федерации. Корабельные сибирские сосны и величайшие кедры, белоствольные березы, стройные ели… Мне кажется, лес по праву можно назвать «зеленым золотом» России. Это богатство, которое нуждается в постоянной охране, так как у леса много врагов. Злейший из них - огонь. Лесной пожар часто называют стихийным бедствием. Но это не так. Всего лишь 10% лесных пожаров возникает из- за ударов молнии или из- за самовозгорания торфа. Остальные 90%- по вине человека. «Берегите лес от пожара!»- этот призыв знаком каждому с раннего детства, но следовать ему умеют немногие. Самые частые причины возгорания лесных массивов - непотушенные костры, брошенные человеком окурки, осколки стеклянной посуды (они могут сконцентрировать солнечные лучи). Огонь, раздуваемый ветром, стремительно губит на своем пути все: от почвенного слоя до деревьев. Все, что создавалось природой и человеком десятки, сотни лет, может погибнуть за несколько часов. Последствия лесного пожара страшены: уничтожены деревья, птицам негде свить гнезда, это место покидают животные. Неизгладимое впечатление произвел на меня рассказ К. Г. Паустовского «Заячьи лапы», в котором автор рассказывает, как его главный герой, дед Ларион Малявин, оказался в лесу во время пожара. «Огонь гнало по земле с неслыханной скоростью. По словам деда, даже поезд не мог бы уйти от такого огня. Дед был прав: во время урагана огонь шел со скоростью тридцати километров в час. Дед побежал по кочкам, спотыкался, падал, дым выедал ему глаза, а сзади был уже слышен широкий гул и треск пламени…». Это действительно очень страшно, ведь в огне гибнет огромное количество обитателей леса. Я думаю, что каждое творение природы само по себе неповторимо и имеет право на существование. И неважно, заповедная это зона или самый простой, типичный лес с его многочисленными обитателями. Если бы это было в моих силах, я превратила бы всю нашу планету в один огромный заповедник- дом, где комфортно жилось бы деревьям разных пород и растениям различных видов, птицам, рыбам, животным… Пора человеку стать настоящим, рачительным хозяином природы. Поэтому хочется согласиться с замечательным писателем Георгием Семеновым, который мудро заметил: « К природе надо относиться, как к дому, который нас приютил на несколько десятков лет, а кому повезет, и чуточку больше, но который мы неизбежно оставим тем, кто придет после нас. Настоящий хозяин никогда не оставит после себя хлама, выбитых окон, прогнивших половиц, обрушившихся стропил и уж тем более — груду обгоревших бревен...»