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235,6 * 5 + 652,1 * 2,2
Математика
235,6 * 5 + 652,1 * 2,2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)235,6*5=1178; 2)652,1*2,2=1434,62; 3)1178+1434,62=2612,62.
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