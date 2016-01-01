Помогие! Предположим, что в начале нашей эры, женщина М родила двух дочерей, каждая с них до 30 лет родила по двух дочерей и так далее. Это возможно? Как много будет в таких обстоятельствах, потомків М жить в наше время?
Алгебра
Помогие! Предположим, что в начале нашей эры, женщина М родила двух дочерей, каждая с них до 30 лет родила по двух дочерей и так далее. Это возможно? Как много будет в таких обстоятельствах, потомків М жить в наше время?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если считать наше время как 2016 год, то кол-во поколений = 67, следовательно, в наше время потомков будет жить 2^67. Это не возможно, если смотреть с реальной стороны, т.к. было бы перенаселение Земли(если я все правильно поняла)
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