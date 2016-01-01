Помогие! Предположим, что в начале нашей эры, женщина М родила двух дочерей, каждая с них до 30 лет родила по двух дочерей и так далее. Это возможно? Как много будет в таких обстоятельствах, потомків М жить в наше время?

Алгебра

Помогие! Предположим, что в начале нашей эры, женщина М родила двух дочерей, каждая с них до 30 лет родила по двух дочерей и так далее. Это возможно? Как много будет в таких обстоятельствах, потомків М жить в наше время?

Автор: Гость