Сочинение на тему О чем меня заставил задуматься рассказ Кавказский Пленник

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Каждое литературное произведение может заставить задуматься, но лишь от читателя зависит, действительно ли это произойдет. Невзирая на краткость рассказа Льва Николаевича Толстого «Кавказский пленник», он производит достаточно сильное впечатление и заставляет человека задуматься над некоторыми аспектами человеческого бытия. Неудивительно, что этому процессу был подвержен и я. Прочтение рассказа побудило меня обдумать его содержание и те проблемы, которые в нем подняты.В рассказе речь идет об истории офицера Жилина. Однажды этот военный, служивший в то время на Кавказе, решил возвратиться домой на время отпуска. Но на пути домой он столкнулся с очень серьезными проблемами. Другой военный, сопровождавший Жилина Костылин, проявил себя в качестве малодушного предателя. Его испугали татары, что в итоге привело к тому, что Жилин с Костылиным попали в плен к врагу. Они прошли через мучения, неудачно пытались совершить побег и столкнулись с серьезными проблемами, но, к счастью, окончилось все хорошо – во время второй попытки бегства Жилина спасли русские, а Костылина позднее из плена просто выкупили.Прежде всего, во время прочтения рассказа я задумался о том, какие сложности может привнести в жизни обычного человека война. Да, в те времена, которые показаны в рассказе, война не была редкостью и люди наверняка привыкли к ее тяготам, но сегодня все это воспринимается несколько иначе. Я никому не пожелал бы столкнуться с тем, с чем столкнулся Жилин и Костылин. Они пребывали в плену у врага в понятных для такого положения условиях, каждый день могли быть убиты и наверняка переживали все это очень тяжело. Любая война – это страшно, необходимо делать все возможное, чтобы не допускать войн.