Помогите очень надо, 2 класс
Английский язык
Помогите очень надо, 2 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом надо написать как зовут на английском, потом где написано I from пишете свой город .А на втором абзаце не надо было писать молоко, надо было написать слова с права в табличке(1.читать 2.танцевать3петь4.рисовать5.помогать 6.играть 7.делать трюки
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