Поожжжааалллууййссттаа срочноо
Математика
Поожжжааалллууййссттаа срочноо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два треугольника подобны, если стороны пропорциональны. ΔАВСподобенΔА₁В₁С₁ так как АВ/А₁В₁=4/2=2 и ВС/В₁С₁=6/3=2, а АВ=АС и А₁В₁=А₁С₁⇒АС/А₁С₁=4/2=2 ч.т.д.
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