Проэкт окружающий мир полезные ископаемые
Окружающий мир
Проэкт окружающий мир полезные ископаемые
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Полезные ископаемые- это горные породы и минералы, которые человек использует в хозяйстве. Железная руда 1.Твёрдое, плотное, непрозрачное полезное ископаемое. 2.Цвет темно-серый, ярко- желтый, пурпурный, ржавый красный. 3.Железную руду используют для изготовления чугуна, который является одним из основных сырьевых ресурсов для изготовления стали. Эта гора железной руды будет использована в производстве стали. Изделия из стали Буровая сталь Листовая сталь. Доменная печь используется для получения железа Изделия из металла Нефть Нефть (греч. ναφθα — вспыхивать, воспламеняться) — горючая маслянистая жидкость, красно-коричневого, иногда почти чёрного цвета, хотя иногда встречается и слабо окрашенная в жёлто-зелёный цвет и даже бесцветная нефть, имеет специфический запах, распространена в осадочной оболочке Земли; одно из важнейших для человечества полезных ископаемых Нефтепровод Загрузка нефти в танкер Гранит Грани́т (итал. granito, — зерно) —Состоит из кварца, калиевого полевого шпата и слюд. Граниты очень широко распространены в континентальной земной коре. Каменный уголь У́голь был первым из используемых человеком видов ископаемого топлива Каменный уголь — осадочная порода, представляющая собой продукт глубокого разложения остатков растений (папоротников, хвощей и плаунов). Большинство залежей каменного угля было образовано примерно 300-350 миллионов лет тому назад. Шахта Известняк Известня́к — осадочная горная порода органического, происхождения. В малых количествах растворяется в воде. Разлагаясь способствует образованию карстовых пещер, а также на больших глубинах под действием глубинного тепла земли, даёт источник газа для минеральных вод. Карстовые пещеры Глина Глина — это вторичный продукт земной коры, осадочная горная порода, образовавшаяся в результате разрушения скальных пород в процессе выветривания. Применение Глина является основой гончарного, кирпичного производства. Проверь себя Известняк Нефть Железная руда Гранит Каменный уголь Глина
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