У даши было 240руб. Четвёртую часть этих денег она потратила, прокатившись на карус??ли. На остальные деньги она купила 2 билета в кинотеатр. По какой цене даша купила билеты в кинотеатр
Математика
У даши было 240руб. Четвёртую часть этих денег она потратила, прокатившись на карус??ли. На остальные деньги она купила 2 билета в кинотеатр. По какой цене даша купила билеты в кинотеатр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240:4=60(на коньки) 60*3=180(осталось) 180:2=90(стоит 1 билет)
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