У даши было 240руб. Четвёртую часть этих денег она потратила, прокатившись на карус??ли. На остальные деньги она купила 2 билета в кинотеатр. По какой цене даша купила билеты в кинотеатр

Математика

У даши было 240руб. Четвёртую часть этих денег она потратила, прокатившись на карус??ли. На остальные деньги она купила 2 билета в кинотеатр. По какой цене даша купила билеты в кинотеатр

Автор: Гость