Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 165 км и после ст??янки возвращается в пункт отправления. Найдите скорость теплохода в неподвижной воде, если скорость течения равна 4 км/ч, ...
Алгебра
Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 165 км и после ст??янки возвращается в пункт отправления. Найдите скорость теплохода в неподвижной воде, если скорость течения равна 4 км/ч, стоянка длится 5 часов, а в пункт отправления теплоход возвращается через 18 часов после отплытия из него
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-скорость теплохода в неподвижной воде х+4-скорость по течению х-4-скорость против течения 96-6-время в движении Т1= 627/(х+4) Т2 = 627/(х-4) 627 : (x-4) + 627 : (x+4) = 96-6 627*(х+4) +627*(х-4) =90* ∙ (х-4) *∙ (x+4) 627х+2508+627х-2508=90(x^2-4x+4x-16) 1254х=90*(х^2-16) сократим на 6 обе части 209=15х^2-240 15х^2=209+240 15х^2=449
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