Теп­ло­ход про­хо­дит по те­че­нию реки до пунк­та на­зна­че­ния 165 км и после ст??­ян­ки воз­вра­ща­ет­ся в пункт от­прав­ле­ния. Най­ди­те ско­рость теп­ло­хо­да в не­по­движ­ной воде, если ско­рость те­че­ния равна 4 км/ч, ...

Алгебра
Теп­ло­ход про­хо­дит по те­че­нию реки до пунк­та на­зна­че­ния 165 км и после ст??­ян­ки воз­вра­ща­ет­ся в пункт от­прав­ле­ния. Най­ди­те ско­рость теп­ло­хо­да в не­по­движ­ной воде, если ско­рость те­че­ния равна 4 км/ч, сто­ян­ка длит­ся 5 часов, а в пункт от­прав­ле­ния теп­ло­ход воз­вра­ща­ет­ся через 18 часов после от­плы­тия из него
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-скорость теплохода в неподвижной воде х+4-скорость по течению х-4-скорость против течения 96-6-время в движении  Т1= 627/(х+4) Т2 = 627/(х-4) 627 : (x-4) + 627 : (x+4) = 96-6 627*(х+4) +627*(х-4) =90* ∙ (х-4) *∙ (x+4)  627х+2508+627х-2508=90(x^2-4x+4x-16) 1254х=90*(х^2-16)  сократим на 6 обе части 209=15х^2-240 15х^2=209+240 15х^2=449
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